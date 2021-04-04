На Украине пожаловались на сокращение транзита газа из России

«Газпром» постепенно сокращает транзит газа через Украину, что в конечном счете может привести к потере для страны свыше десяти миллиардов кубометров транзита каждый год, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

На своей странице в Facebook он написал, что после запуска «Турецкого потока» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы.

«А с 1 апреля газоснабжение в Румынию полностью обеспечено из Болгарии через „Турецкий поток“ <…> Сейчас на южном направлении через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдавии», — написал Макогон.

Если продолжение «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию завершится, то, как уточнил Макогон, «Газпром» переведет на этот газопровод и транзит в Венгрию. В этом случае Украина может потерять 10–12 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Он добавил, что «очень важно не допустить завершения строительства „Северного потока — 2“». По словам Макогона, транзит газа Украиной — это «не только значительный доход, но важный элемент энергетической и миллитарной безопасности» страны.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что после запуска российского газопровода «Северный поток — 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) принесет Украине большие убытки. По его подсчетам, потери составят около трех миллиардов долларов.