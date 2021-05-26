На Украине потребовали от Запада наказать Россию в качестве мести Лукашенко

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о разочаровании от реакции Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. Он призвал лидеров стран ЕС оказать давление на белорусского президента Александра Лукшенко при помощи введения ограничений в отношении России.

«Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусскому диктатору», — написал Климкин в своем Twitter-аккаунте.

При этом он не уточнил, какое отношение Россия имеет к сложившейся ситуации.

Самолет авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс, когда пилотам сообщили о бомбе на борту. В итоге самолет приземлился в Белоруссии, а после этого правоохранители арестовали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Мужчину задержали во время проверки документов пассажиров. На Протасевича были заведены уголовные дела. В знак протеста страны Евросоюза стали запрещать белорусским авиакомпаниям летать над своими территориями.

Так, авиакомпания AirBaltic заявила о приостановке полетов из Риги в Минск. Самолеты перестанут летать между столицами Латвии и Белоруссии начиная с 27 мая.