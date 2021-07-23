На Украине показали «Сватов» на русском вопреки закону о национальном языке

Украинский телеканал «1+1» показал сериал «Сваты» на русском языке, нарушив закон о национальном языке. Многосерийный фильм пытались украинизировать, но дубляж не понравился зрителям, поэтому трансляцию продолжили в оригинальном виде.

Реакция властей Украины не заставила себя долго ждать. Депутат Верховной рады из партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» Николай Княжицкий написал возмущенный пост у себя на странице в Facebook.

«Вчера „Сваты“ показывали на украинском языке. Сегодня же снова на русском. Кто мог их наказать? Национальный совет! Закон нарушается!» — негодовал политик.

По его мнению, решение телеканала «1+1» о показе «Сватов» в таком виде является вызовом каждому гражданину Украины. Помимо этого, он заявил, что обратится в Национальный совет для принятия «самых жестких мер» по отношению к «1+1».

При этом в самом Нацсовете ранее уже объясняли, что показ фильмов на русском языке не противоречит законодательству страны о национальном языке.