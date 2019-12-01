На Украине планируют запуск телеканала для жителей Донбасса

Украинцы устроили перепалку на ТВ из-за российского газа Подробнее

«Наша задача — сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог», — заявил Бородянский в интервью изданию «Зеркало недели».

По словам украинского министра, язык вещания нового телеканала будет украинский и русский. Сейчас на базе UA TV идет процесс его создания. Отмечается, что телеканал должен быть запущен уже в феврале 2020 года.

Ранее на одном из украинских каналов возник большой скандал. причиной стал российский газ. Спор развязали журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер Украины Павел Розенко.