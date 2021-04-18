На Украине отказались рассматривать сценарий без финансирования от МВФ

В Киеве отказались рассматривать сценарий, при котором Украина может не получить финансирование от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

В интервью порталу Global Capital Шевченко, отвечая на вопрос о том, есть ли у страны план на случай, если она не получит денег от международной организации, отметил, что такой вариант даже не рассматривается.

Сотрудничество с МВФ и международными партнерами, как подчеркнул глава Национального банка Украины, играет важную роль в финансировании украинского бюджета и росте экономики страны.

Откладывание или замедление программы МВФ замедлит экономическое восстановление Украины, считает Шевченко.

МВФ выступил против контроля цен газа на Украине. Он длился на протяжении двух месяцев, но с апреля цены вновь должны были стать рыночными. Однако многие поставщики оставили их на том же уровне. Помимо этого в стране продлили сроки установки газовых счетчиков для домохозяйств до 2023 года. А заработать на простых украинцах пытаются еще и мошенники.