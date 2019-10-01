На Украине неизвестные напали на гея-ветерана ВСУ

По словам мужчины, неизвестные подстерегли украинского военного возле его дома и избили.

«В Счастье мы были счастливы». Украинский военный-гей пошел на фронт ради любимого Подробнее

«Били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером», — написал Пилипенко. Он также добавил, что Давыденко спасло только то, что он сумел удачно сгруппироваться.

По предположениям автора поста, адрес мужчины раскрыл кто-то с места работы Давыденко, где коллеги устроили ему «тихий бойкот» после каминг-аута.

Пилипенко также добавил, что теперь второй открытый гей в армии Украины ищет новое жилье и работу.

Василий Давыденко несколько дней назад рассказал украинским СМИ о том, как принял решение участвовать в военном конфликте в Донбассе ради любимого, которого зовут Арсен, напоминает газета «Известия».

Украинские СМИ писали, что 41-летний Давыденко сначала служил в ВСУ, а после ушел в добровольческий батальон. Военный принимал участие в боях в Луганской области.