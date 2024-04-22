Мир 22 апреля 2024, 09:10 На Украине не поверили, что помощь США остановит наступление России FT: на Украине усомнились, что помощь США сможет остановить наступление ВС РФ Philipp Schulze / Global Look Press

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Одобренный в США пакет военной помощи Украине не сможет остановить наступление России, но, вероятно, может замедлить его. Об этом со ссылкой на опрошенных военных аналитиков и украинских источников сообщила Financial Times.

Помощь может начать поступать на Украину немедленно после того, как законопроект подпишет президент США Джо Байден, указала FT. При этом источники издания выразили сомнения, что оружие способно кардинально поменять ситуацию для ВСУ.

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«Оно поможет замедлить российское наступление, но не остановить его», — подчеркнул в беседе с газетой украинский чиновник. Его имя в статье не раскрыли.

Бывший украинский офицер, представитель аналитической группы Frontelligence Insight при этом выразил уверенность, что столь крупный пакет помощи может стать последним в 2024 году. Также он не исключил того, что все последующие пакеты помощи будут гораздо меньшими.

По оценке военного аналитика и старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики (FPRI) Роба Ли, даже с новой помощью США у России все равно будет артиллерийское преимущество.

«Справедливо задаться вопросом, прибудут ли эти боеприпасы вовремя, чтобы помочь Украине удержать Часов Яр», — добавил он.

Экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил FT, что новый пакет помощи все же может переломить ситуацию на поле боя. Однако по его словам, для ВСУ все еще остается очень серьезным вопрос с новобранцами.