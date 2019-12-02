«На Украине не очень задумываются о том, какие заявления они делают». В Совфеде прокомментировали заявление Кулебы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что чиновники на Украине не думают, что говорят.

«На Украине не очень задумываются о том, какие заявления и по какому поводу они делают. Данные слова тоже не имеют под собой особой аргументации. Чиновники на Украине не думают, что говорят, и придавать значение их словам не приходится. Если же опираться на мировые реалии, Украина неизбежно будет иметь нормальные отношения с Россией. Киеву никак без Москвы, и он начинает это постепенно понимать», — сказал Цеков.

Так же он заметил, что на Украине все чаще звучат слова о том, что отношения с Россией надо улучшать.

Ранее Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что из-за национализма и притеснения малых народов на Украине из ее состава могут выйти ряд областей, выразил готовность «принять пару областей» России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Кулебы заявила, что «одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось».