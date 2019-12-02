  • «На Украине не очень задумываются о том, какие заявления они делают». В Совфеде прокомментировали заявление Кулебы

    02 декабря 2019, 18:56

    Александр Кушак

    В Совфеде оценили заявление украинского вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украина может «принять пару областей» России, сообщил сайт RT.

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что чиновники на Украине не думают, что говорят.

    «На Украине не очень задумываются о том, какие заявления и по какому поводу они делают. Данные слова тоже не имеют под собой особой аргументации. Чиновники на Украине не думают, что говорят, и придавать значение их словам не приходится. Если же опираться на мировые реалии, Украина неизбежно будет иметь нормальные отношения с Россией. Киеву никак без Москвы, и он начинает это постепенно понимать», — сказал Цеков.

    Так же он заметил, что на Украине все чаще звучат слова о том, что отношения с Россией надо улучшать.

    Ранее Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что из-за национализма и притеснения малых народов на Украине из ее состава могут выйти ряд областей, выразил готовность «принять пару областей» России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Кулебы заявила, что «одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось».