Мир 29 февраля 2024, 09:39 На Украине назвали желаемую сумму ежемесячной финпомощи от Запада Минфин Украины: стране требуется от Запада ежемесячно до 3 млрд долларов РИА «Новости»

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Украине ежемесячно требуется от Запада до трех миллиардов долларов финансовой помощи. Такую сумму озвучил глава Минфина республики Сергей Марченко. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.

Такую сумму в 2024 году Марченко назвал жизненно необходимой для обеспечения социальных расходов на Украине.

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«Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования», — добавил он.

В середине февраля Еврокомиссия представляла результаты совместной оценки властей Украины, ООН и Всемирного банка по сумме, которая требуется для восстановления страны. По данным ЕК, речь теперь идет о 486 миллиардах долларов.

Несколькими днями ранее миллиардер из Австралии Эндрю Форрест пообещал направить «миллионы долларов» на проекты по разминированию в тех регионах Украины, где выращивают сельскохозяйственные культуры.

По данным местных СМИ, благотворительный фонд Форреста Minderoo Foundation, который возглавляет его бывшая жена, хочет вложить в это 3,3 миллиона долларов (пять миллионов австралийских долларов).