На Украине назвали субсидии «угнетением достоинства» граждан

Ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии, по мнению Ветренко, ненормальна.

«Поэтому психологически это тоже плохо для людей», — заявил и. о. министра энергетики Украины.

Как подчеркнул чиновник, получение субсидий для граждан является сигналом того, что они бедные, в то время как люди «не хотят себя чувствовать бедными». «Это угнетает их достоинство», — добавил Ветренко.

С 1 января на Украине подорожал газ, а 28 декабря 2020 года кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.

Бывший министр транспорта и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко спрогнозировал тяжелые времена на Украине из-за пандемии коронавируса. По его мнению, в 2021 году в стране может начаться серьезный конфликт, так как на руках у людей много оружия и свое понимание справедливости. Политик заметил, что на Украине постоянно повышаются цены на газ. Помимо прочего, необходимо бороться с распространением коронавируса.