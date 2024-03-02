Мир 02 марта 2024, 03:10 На Украине назвали истинные потери ВСУ на Тендровской косе «Страна.ua»: спецназ ВСУ потерял на Тендровской косе гораздо больше бойцов РИА «Новости»

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Потери ВСУ в результате неудачной попытки высадиться Тендровской косе в Херсонской области гораздо выше, чем названы в российских источниках. Об этом написало издание «Страна.ua» со ссылкой на украинских военнослужащих.

По словам собеседников издания, российские военные перехватили сообщения о готовящейся высадке. Украинское командование знало об этом, но операцию не отменило.

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«И за это была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне», — заявили в ВСУ.

В четверг, 29 февраля, Минобороны России сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов у Тендровской косы. По данным ведомства, бойцы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины на быстроходных моторных лодках попытались высадиться в этом районе. Российские военные уничтожили четыре лодки, одной удалось уйти. ВСУ потеряли до 25 бойцов, один сдался в плен.