На Украине назвали дату «вторжения» в Крым

Чубаров намерен повести за собой колонну пешего марша, который организует экстремистская организация «Меджлис крымскотатарского народа»*. Датой шествия он назвал 2 мая.

По его словам, в марше примут участие депутаты и некие «западные партнеры». Все они пересекут границу Украины и полуострова в пункте пропуска «Чонгар».

Чубаров анонсировал свой поход вначале декабря прошлого года. Тогда он заверял, что планируется «ненасильственная акция». Он также призвал представителей разных государств мира к ней присоединиться. Российская сторона тогда заявления Чубарова сочла провокацией.

Однако в этот раз экс-депутат Рады не исключил силового варианта прорыва в Крым.

Ранее Рефат Чубаров написал в соцсети про годовщину «сожжения Москвы» и просил у подписчиков варианты, как можно отпраздновать дату. Комментаторы поддержали идею и даже предложили «повторить».

*«Меджлис крымскотатарского народа» — организация, признанная в России экстремистской; ее деятельность в стране запрещена.