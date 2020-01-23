    23 января 2020, 05:05

    На Украине назвали дату «вторжения» в Крым

    Валерия Шафирко

    Бывший депутат Верховной рады Украины, глава запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров анонсировал в эфире украинского «5 канала» дату марша на Крым.
    На Украине назвали дату «вторжения» в Крым

    Чубаров намерен повести за собой колонну пешего марша, который организует экстремистская организация «Меджлис крымскотатарского народа»*. Датой шествия он назвал 2 мая.

    По его словам, в марше примут участие депутаты и некие «западные партнеры». Все они пересекут границу Украины и полуострова в пункте пропуска «Чонгар».

    Чубаров анонсировал свой поход вначале декабря прошлого года. Тогда он заверял, что планируется «ненасильственная акция». Он также призвал представителей разных государств мира к ней присоединиться. Российская сторона тогда заявления Чубарова сочла провокацией.

    Однако в этот раз экс-депутат Рады не исключил силового варианта прорыва в Крым.

    Ранее Рефат Чубаров написал в соцсети про годовщину «сожжения Москвы» и просил у подписчиков варианты, как можно отпраздновать дату. Комментаторы поддержали идею и даже предложили «повторить».

    *«Меджлис крымскотатарского народа» — организация, признанная в России экстремистской; ее деятельность в стране запрещена.