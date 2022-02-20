На Украине нашли грозящий отставкой «компромат» на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если данные об отправке его родителей за границу окажутся правдой, написал депутат Рады Ренат Кузьмин. Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

К посту парламентарий прикрепил ролик, который накануне разошелся по украинским социальным сетям.

Как уточнило РИА «Новости», из расшифровки телефонного разговора следует, что в нем якобы участвовал Зеленский, который попросил организовать выезд родителей за пределы Украины.

«Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает», — привело агентство фразу собеседника в ролике.

Собеседник на записи также попросил оставить на Украине «супругу Лену» из-за внимания журналистов.

«Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, „єднатися“ (объединяться — прим. ред.) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку», — написал Кузьмин.

Бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что президент Украины — «неуравновешенный и капризный человек», который наделал много глупостей. Генерал призвал Зеленского подумать, когда говорил о закрытии на Украине оппозиционных телеканалов. Украинский лидер, по словам генерала, просыпается с одной мыслью, а идет на работу с другой.