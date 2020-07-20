На Украине нашли «тайную разработку России» в Черном море

Российские военные разместили в Черном море свою тайную разработку — эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки. Так считают на Украине. Об этом заявили в исследовании, в котором участвовал экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

Журнал «Черноморская безопасность» со ссылкой на исследование написал, что Россия якобы готовится установить «тотальный контроль за Черным морем путем создания подводного плацдарма». Более того, военные, сказано в исследовании, хотят перенести предстоящее противостояние не только в космос, но и под воду.

В качестве примера Гайдук привел «противолодочный рубеж» в Сочи. По его словам, рубеж появился после развертывания гидроакустических станций «Амга-М». Кроме того, экс-командующий ВМС Украины утверждает, что Россия планирует поставить электромагнитные станции на мысах Тарханут и Херсонес. С их помощью военные хотят вычислять морские вражеские объекты на расстоянии до 30 километров.

В исследовании упоминается советская концепция трех рубежей системы наблюдения над надводной обстановкой. Гайдук считает, что Россия размещает на Черном море технику для освещения ближней морской операционной зоны. Издание отмечает, что Россия намерена следить за вооружением противника на объектах газопровода «Турецкий поток». Более того, оборудование планируют поставить на объектах «Голубого потока».