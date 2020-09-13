На Украине начали подготовку к насильственному свержению Зеленского

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что команда экс-президента Украины Петра Порошенко начала подготовку к насильственному свержению действующего главы государства Владимира Зеленского.

О группах украинского общества, готовых к силовым действиям, он сообщил в эфире телеканала Zik.

«В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время», — приводит слова Кузьмина РИА «Новости».

По его мнению, для захвата власти не хватает только повода, который «легитимизировал бы их действия». Депутат предупредил, что над его созданием уже работают приверженцы Порошенко.

Парламентарий предположил, что вскоре будет устроен «бутафорский сбор подписей» для создания следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти. Затея потерпит неудачу, фракция Порошенко обвинит парламент в недееспособности и позовет украинцев выйти на улицы.

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович после отмены Зеленским местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей заявил, что президент Украины хуже «отмороженного» Порошенко.