На Украине начали копать рвы на границе с Россией

Пятый пограничный отряд в Сумской области Украины начал копать противотранспортные рвы на границе с Россией. Информация об этом была размещена на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Работы, как отмечается, проходят в рамках совершенствования системы инженерного обустройства границы.

«Сейчас в пограничном отряде создана комплексная механизированная инженерная группа, первоочередной задачей которой является обустройство инженерных заграждений в виде противотранспортных рвов на угрожаемых направлениях госграницы», — сказано в сообщении украинской погранслужбы.

На этой неделе стало известно, что украинским депутатам хотят запретить любые контакты с политиками и чиновниками из России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Связи с российскими органами власти и политическими деятелями парламентарии смогут устанавливать только с санкции президента Украины. Это будет возможно только для защиты прав граждан или обсуждения выполнения международных договоров.