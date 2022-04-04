Если цели российской спецоперации не будут выполнены на Украине в полном объеме, то там может установиться жесткий авторитарный режим. Об этом NEWS.ru рассказал президент фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Если крупный украинский бизнес сейчас и не консолидирован, то там точно нет людей, которые бы высказывались в пользу переформатирования Украины. Если же России не удастся достичь заявленных целей или они будут достигнуты в ограниченном объеме, то на Украине возможен жесткий авторитарный режим Зеленского, у него для этого есть все инструменты — и поддержка стран Запада, и репрессивный аппарат, и зачистка оппозиционных СМИ и партий, в этом случае влияние олигархов в стране снизится», — отметил политолог.

Он также добавил, что влияние крупных олигархов может сократиться, если Россия займет значимую территорию Украины. Однако пока речь о конструктивных переговорах не идет по причине давления Запада.