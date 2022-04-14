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    14 апреля 2022, 11:57

    Действия Запада привели к спецоперации на Украине — Лавров

    Глава МИД России заявил, что Запад восемь лет игнорировал действия Киева

    Екатерина Виславская

    Действия западных стран на протяжении восьми лет привели к силовому решению конфликта на Украине, заявил по сообщению ТАСС глава МИД России Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения 2022».

    Действия Запада привели к спецоперации на Украине — Лавров

    Фактически западные страны выгораживали нежелание Украины выполнять минские договоренности. Глава внешнеполитического ведомства заметил, что тем самым Запад подталкивал к силовому решению проблемы Донбасса, к тому же, как теперь стало известно, Киев и сам готовился к нападению на Луганск и Донецк. Найденные во время спецоперации документы подтвердили такие планы вооруженных формирований Украины и так называемых «нацбатальонов».

    «Кульминацией этого русофобского курса стали безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима, пестования на Украине ультрарадикалов, создание из Украины „анти-России“», — заявил Сергей Лавров.

    Глава МИД России предупредил, что западные страны во главе с США продолжат взятый курс на укрепление своего доминирования на международной арене. Они планируют решать собственные задачи, пренебрегая национальными интересами других государств.

    Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс назвал США виновными в ситуации на Украине, так как они не выполнили ключевое требование России относительно невозможности вступления Киева в НАТО.