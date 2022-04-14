Действия западных стран на протяжении восьми лет привели к силовому решению конфликта на Украине, заявил по сообщению ТАСС глава МИД России Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения 2022».

Фактически западные страны выгораживали нежелание Украины выполнять минские договоренности. Глава внешнеполитического ведомства заметил, что тем самым Запад подталкивал к силовому решению проблемы Донбасса, к тому же, как теперь стало известно, Киев и сам готовился к нападению на Луганск и Донецк. Найденные во время спецоперации документы подтвердили такие планы вооруженных формирований Украины и так называемых «нацбатальонов».

«Кульминацией этого русофобского курса стали безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима, пестования на Украине ультрарадикалов, создание из Украины „анти-России“», — заявил Сергей Лавров.

Глава МИД России предупредил, что западные страны во главе с США продолжат взятый курс на укрепление своего доминирования на международной арене. Они планируют решать собственные задачи, пренебрегая национальными интересами других государств.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс назвал США виновными в ситуации на Украине, так как они не выполнили ключевое требование России относительно невозможности вступления Киева в НАТО.