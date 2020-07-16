На Украине изобразили убийство заммэра Черкасс

На Украине сымитировали убийство заместителя мэра города Черкасс. Это было нужно для задержания депутата Черкасского городского совета.

По данным следствия, один из депутатов Черкасского горсовета заказал убийство заммэра Черкасс из-за личного конфликта и корыстных целей. Он нашел посредника и пообещал киллеру денежное вознаграждение.

Генеральная прокуратура

Правоохранительные органы сымитировали убийство. Организатора задержали после передачи денег.

«Следователи управления Государственного бюро расследований совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины разоблачили и задержали депутата Черкасского городского совета за организацию умышленного убийства заместителя городского головы города Черкасс», — говорится в сообщении генерального прокурора.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о заключении депутата под стражу. Задержанному грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения.

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