На Украине изобразили убийство заммэра Черкасс
По данным следствия, один из депутатов Черкасского горсовета заказал убийство заммэра Черкасс из-за личного конфликта и корыстных целей. Он нашел посредника и пообещал киллеру денежное вознаграждение.
Правоохранительные органы сымитировали убийство. Организатора задержали после передачи денег.
«Следователи управления Государственного бюро расследований совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины разоблачили и задержали депутата Черкасского городского совета за организацию умышленного убийства заместителя городского головы города Черкасс», — говорится в сообщении генерального прокурора.
Отмечается, что сейчас решается вопрос о заключении депутата под стражу. Задержанному грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения.
На днях в Киеве нашли тело следователя по особо важным делам. Сотрудники установили признаки насильственной смерти.