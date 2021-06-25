На Украине испугались из-за предложения Меркель о Путине

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об опасениях из-за предложения канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным.

«Информация о Меркель, которая хочет пригласить Путина на саммит Евросоюза, стала „бомбой“ среди дипломатов в Брюсселе», — написал экс-глава украинского МИД на своей странице в Facebook.

По его словам, это выглядит «сюрреалистично, то есть ерундой». Говорят даже, что Макрон это поддерживает написал Климкин.

«На фоне российских войск и вооружения на наших границах и атаки на британский эсминец сегодня в Черном море. Снова наступают на те же грабли. Есть риск, что теперь в Нормандском формате мы будем против России, Германии и Франции, а не вместе против Москвы» — отметил Климкин, добавив, что «это было бы совсем скверно».

По его словам, он «не завидует» украинскому президенту Владимиру Зеленскому на переговорах с Меркель в Берлине 12 июля. Однако, как подчеркнул Климкин, президенту Украины необходимо заниматься своим делом. Он также призвал «не бояться и не идти на уступки в определенных вопросах».

Газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщила, что Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают необходимым обдумать возможность организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием российского президента Владимира Путина в будущем.

Меркель также заявила о необходимости добиться прямого диалога между руководством России и Евросоюза. Также она заметила, что нужно выработать единый подход к «провокациям» со стороны РФ.