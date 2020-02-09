Украинцы хотят убрать герб СССР с «Родины-матери» в Киеве

На Украине продолжают следовать закону «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики. Теперь дело дошло до монумента «Родина-мать» в Киеве. Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил убрать герб СССР с монумента.

«Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело», — заявил Дробович в эфире ObozTV.

При этом директор института нацпамяти призвал граждан не обращать внимания на слухи о возможном сносе монумента. По его словам, демонтировать «Родину-мать» не собираются. «Во-первых, это 300 тонн. Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура», — пояснил Дробович.

Он добавил, что хотел бы, чтобы все было сделано «цивилизованным образом» до окончания его срока должности.

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