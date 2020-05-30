На Украине допустили выход из Минских соглашений

В Верховной раде допустили возможность Украины выйти из Минских договоренностей. Такое право украинская сторона будет иметь, если проявит «недобросовестность».

Об этом заявил депутат Верховной рады, замглавы украинской делегации в контактной группе на переговорах в Минске Александр Мережко, пишет газета «Известия». Он заверил, что в этом случае виноватой все равно будет Россия, поэтому западные страны санкций против Москвы не отменят.

«У нас появляется право — и я здесь провожу аналогию с международным договором — из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса. Это будет больше не юридическое, а политическое право», — заявил Мережко.

По мнению политика, «нарушением» со стороны РФ являются прошедшие выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. О невыполнении Киевом своей части, в которой Донбассу должен быть присвоен особый статус в Конституции, депутат заявил, что проблема кроется в «технических сложностях».

«Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В конституции такое очень сложно юридически закрепить», — пояснил он.

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский начал постепенно менять стратегию решения конфликта в Донбассе. По ее словам, Киев начал ориентироваться на минские договоренности.