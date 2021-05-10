На учениях в Эстонии пострадали 10 американских десантников

После неудачного приземления на учениях Swift Response в Эстонии в больницы республики были доставлены 10 американских пехотинцев. В ночь на 9 мая они десантировались в составе 600 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США на аэродром Нурмси Ярваского уезда.

Вместе с ними была сброшены техника и снаряжение, пишет Рostimees. По сценарию армейские должны были вступить в бой с противником, которого играли части территориальной обороны Кайтселийта. Десантники собирались очистить условный аэродром, занятый частной военной компанией.

Пресс-атташе американского посольства в Таллине Марк Нейлор подтвердил изданию случившиеся, и подчеркнул, что небольшие повреждения являются обычной частью воздушных операций.

«Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к службе», — сказал он.

Сообщается, что к учениям американцы приступили сразу после десятичасового перелета с военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Активная часть маневров Swift Response началась 5 мая. В учениях принимают участие около 2,5 тысяч военнослужащих Эстонии, Великобритании и США, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Они закончатся 14 мая.