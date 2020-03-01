На трех сотрудников Sputnik Турция напали в Анкаре

В дома трех сотрудников Sputnik Турция в Анкаре ворвались неизвестные, которые обвинили их в предательстве родины. Они назвали их «русскими шпионами» за то, что они работают в российском СМИ.

Об этом в соцсетях сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«В организованных группах людей, которые одновременно напали на квартиры трех наших сотрудников в Анкаре, было около десяти человек в каждой. Они кричали: «Турция для турок!» ' «Предатели!» и «Русские шпионы! «» — написала Симоньян.

Она заявила, что ожидает соответствующей реакции от турецкой полиции, и задалась вопросом, как нападавшим стали известны адреса сотрудников.

В ночь на 28 февраля в Стамбуле у генконсульства России состоялась антироссийская акция. Собравшиеся выкрикивали обвинения в адрес Москвы в связи с гибелью турецких военных на севере Сирии. Власти обеспечили безопасность российских дипломатов силами полицейского спецназа.