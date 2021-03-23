Стало известно о самочувствии споткнувшегося на трапе Байдена

Президент США Джо Байден в полном порядке и чувствует себя отлично. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя его падение во время подъема по трапу самолета. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представитель администрации президента добавила, что подниматься по трапу президентского лайнера довольно сложно.

Псаки отметила, что выходные Байден провел в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Но она не смогла ответить на вопрос, вызывали ли американскому лидеру врача, чтобы он проверил его состояние. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что она об этом ничего не знает.

«Он в полном порядке», — заключила она.

Кадры со спотыкающимся на ступенях трапа самолета Байденом облетели все мировые СМИ. Он несколько раз пытался подняться на одну ступень, но каждый раз терял равновесие и чуть не упал. Сотрудница пресс-службы администрации американского лидера Карин Жан-Пьер объяснила случившееся сильным ветром в аэропорту.

Байден на трапе стал мемом в социальных сетях. Комментируя неудачный подъем президента пользователи не исключили, что и к этому приложил руку Дональд Трамп, который так и не простил сопернику на выборах проигрыш в гольф.