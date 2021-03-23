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    23 марта 2021, 00:10

    Стало известно о самочувствии споткнувшегося на трапе Байдена

    Анатолий Минкин

    Президент США Джо Байден в полном порядке и чувствует себя отлично. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя его падение во время подъема по трапу самолета. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Стало известно о самочувствии споткнувшегося на трапе Байдена

    Представитель администрации президента добавила, что подниматься по трапу президентского лайнера довольно сложно.

    Псаки отметила, что выходные Байден провел в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Но она не смогла ответить на вопрос, вызывали ли американскому лидеру врача, чтобы он проверил его состояние. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что она об этом ничего не знает.

    «Он в полном порядке», — заключила она.

    Кадры со спотыкающимся на ступенях трапа самолета Байденом облетели все мировые СМИ. Он несколько раз пытался подняться на одну ступень, но каждый раз терял равновесие и чуть не упал. Сотрудница пресс-службы администрации американского лидера Карин Жан-Пьер объяснила случившееся сильным ветром в аэропорту.

    Байден на трапе стал мемом в социальных сетях. Комментируя неудачный подъем президента пользователи не исключили, что и к этому приложил руку Дональд Трамп, который так и не простил сопернику на выборах проигрыш в гольф.