На Трампа подали в суд за то, что он называл коронавирус китайским

Общественная организация, которая занимается защитой прав американцев китайского происхождения, подала в суд на экс-президента США Дональда Трампа. Причина состоит в том, что он называл коронавирус «китайским вирусом».

В распоряжение журналистов TMZ попала исковая жалоба от Коалиции за гражданские права американцев китайского происхождения (CACRC, Chinese American Civil Rights Coalition).

Организация обвинила Трампа в нанесении морального ущерба и в клевете. Активисты настаивают на том, что бывшего главу Белого дома нужно привлечь к ответственности за то, что тот неоднократно называл коронавирус «китайским вирусом» или «уханьским вирусом». Также он использовал и другие подобные словосочетания, в которых делал акцент на Китае, где впервые зафиксировали SARS-CoV-2.

Сторона обвинения считает, что предвзятый подход Трамп породил многочисленные случаи насилия к выходцам из азиатских стран в США.

Истцы намерены через суд добиться того, чтобы Трамп выплатил в качестве компенсации 1 доллар каждому живущему в Штатах выходцу из стран Азии или с тихоокеанских островов. В общей сложности речь идет о 22,9 миллиона долларов.

Дональд Трамп не раз говорил о том, что SARS-CoV-2 стоит называть «китайским вирусом». МИД Китая не раз осуждал попытки обвинить КНР в распространении коронавируса.