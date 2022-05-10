Байден нашел виноватых в росте цен на топливо и продукты

Президент США Джо Байден обвинил пандемию коронавирусной инфекции и российскую спецоперацию на Украине в росте инфляции. Такое заявление он сделал на выступлении в Белом доме.

Как сообщил телеканал CNN, американский лидер объяснил, что пандемия остановила рост мировой экономики и нарушила все логистические цепочки, а спецоперация на Украине привела к росту цен на энергоносители и продукты. Байден подчеркнул, что Россия и Украина являются мировыми поставщиками зерновых.

Несмотря на то, что главной темой выступления Байдена оставалась инфляция, большую часть своей речи он использовал для критики республиканцев, которые представили свой план по спасению экономики страны.

США столкнулись с самым большим ростом цен за последние 40 лет. Цены на бензин во вторник, 10 мая, обновили многолетние максимумы до 4,37 долларов за галлон (около 82 рублей за литр).