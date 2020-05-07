«На то и Саакашвили в речке, чтобы карась не дремал». Политолог о решении Зеленского

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили занял пост главы Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Политолог Сергей Слободчук уверен — эта должность стала компромиссным вариантом для возвращения политика в украинскую власть.

Об этом украинский политолог рассказал в беседе с «360». Он отметил, что назначение Михаила Саакашвили на указанную должность «очень компромиссный вариант». Раньше шел разговор о том, чтобы назначить экс-президента Грузии вице-премьером. Слободчук отметил, что при таком развитии событий сразу возникало большое количество вопросов — какими полномочиями его наделят, какой будет штат. Политолог сразу задумался о юридическом оформлении полномочий, которые получил бы Саакашвили. Он подчеркнул, что не видел варианта их закрепления в регламенте Кабмина страны.

Поэтому вице-премьер по реформам — это пиар-площадка. А глава исполкома Национального совета реформ — это пиар-площадка в стиле «иди лесом, не мешай» Сергей Слободчук

«Это компромиссный вариант между желанием внешних игроков „на то и Саакашвили в речке, чтобы карась не дремал“ и интересами украинских групп влияния, которые думают категориями „пусти Саакашвили в огород“. То есть Саакашвили получил звание „политрука“ — он будет давать знать, кем из украинских чиновников недовольны США и МВФ + транслировать пожелания внешних игроков», — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что «Саакашвили в речке» сразу проявит расстановку сил в украинской политике.

«Если он наедет на министра юстиции Малюську, то „соросенка“ еще и заставят при всех извиняться. А если попытается гавкнуть на серьезных людей вроде Виктора Медведчука, главы МВД Арсена Авакова или представителей крупного бизнеса, то, как уже было раньше, Саакашвили просто „пошлют лесом“ прямым текстом», — подчеркнул Слободчук.

При этом политолог уверен, что экс-президент Грузии не станет даже пытаться идти против Медведчука, Порошенко, Авакова и других влиятельных личностей. Слободчук подчеркнул, что Саакашвили еще в прошлый раз дали понять, что он не сможет с ними сразиться и победить — «калибр не тот».

Серьезные ребята еще в прошлый раз отправили Саакашвили играть «в младшей лиге». Потому что он чужой для украинских групп влияния — и этот «чужой» еще и пытается лезть в украинский монастырь «со своим уставом» Сергей Слободчук

Политолог уверен — единственная выигрышная для для политика позиция, заняв которую он сможет получить бонусы — это стать переговорщиком между украинскими группами влияния и США, МВФ, Всемирным банком и так далее.

«Но это если бы он руководствовался умственной деятельностью — а его стиль это „танец с саблями“, который в прошлый раз уже довел иностранного гастролера „до цугундера“», — заключил Слободчук.

7 мая бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили возглавил исполком украинского Национального совета реформ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.