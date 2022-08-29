«Отправил страну на тележке в ад». Британцы пожаловались на политику Джонсона из-за падения уровня жизни

Граждане Британии возмутились политикой правительства, из-за которой они столкнулись с падением уровня жизни и рекордным энергокризисом. Комментарии появились под публикациями The Daily Mail.

Газета отметила, что власти предупредили миллионы домохозяйств о росте энергоресусов. Все это приведет к катастрофическому падению жизни в стране.

«Это происходит на фоне предупреждений о том, что сбережения около шести миллионов британских домохозяйств могут быть уничтожены после того, как энергетический регулятор Ofgem повысил порог цен на 80%», — отметили СМИ.

Пользователи выразили недоумение — почему Лондон тратит миллионы фунтов стерлингов на беженцев с Украины, но забыл про собственных граждан.

«Великобритания теперь несостоявшееся государство. Борис Джонсон отправил страну на тележке в ад», — заметил комментатор.

Другие были возмущены тем, что базовые потребности становятся недоступными. Сначала придется экономить на электричестве, затем — на горячей воде. Ранее в британских школах забеспокоились из-за приближающейся зимы на фоне энергетического кризиса.