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    29 августа 2022, 04:01

    «Отправил страну на тележке в ад». Британцы пожаловались на политику Джонсона из-за падения уровня жизни

    The Daily Mail: жители Великобритании пожаловались на кризис в эпоху премьера Джонсона

    Юлия Шелковенко

    Граждане Британии возмутились политикой правительства, из-за которой они столкнулись с падением уровня жизни и рекордным энергокризисом. Комментарии появились под публикациями The Daily Mail.

    Газета отметила, что власти предупредили миллионы домохозяйств о росте энергоресусов. Все это приведет к катастрофическому падению жизни в стране.

    «Это происходит на фоне предупреждений о том, что сбережения около шести миллионов британских домохозяйств могут быть уничтожены после того, как энергетический регулятор Ofgem повысил порог цен на 80%», — отметили СМИ.

    Пользователи выразили недоумение — почему Лондон тратит миллионы фунтов стерлингов на беженцев с Украины, но забыл про собственных граждан.

    «Великобритания теперь несостоявшееся государство. Борис Джонсон отправил страну на тележке в ад», — заметил комментатор.

    Другие были возмущены тем, что базовые потребности становятся недоступными. Сначала придется экономить на электричестве, затем — на горячей воде. Ранее в британских школах забеспокоились из-за приближающейся зимы на фоне энергетического кризиса.