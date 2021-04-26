Российскую модель объявили в розыск на Бали после съемок порно на священной горе

Российскую модель, которая снялась в порно на вершине священной для индонезийцев горы Гунунг-Батур, начала разыскивать полиция острова, сообщает Life. Девушке и ее партнеру грозит лишение свободы за непристойное поведение в публичном месте.

Ролик, который пара опубликовала на Pornhub, собрал более 1,2 миллиона просмотров. Среди посмотревших были и местные жители острова, у которых вызвало негодование то, что туристы из другой страны сняли видео для взрослых в таком сакральном месте.

Возможно, россиянка и ее молодой человек просто не знали о том, что эта гора является священной. Но местные власти сочли, что незнание закона не освобождает от ответственности.

Сейчас пару ищут через службу иммиграции. Правоохранители хотят выяснить, находятся ли девушка и ее парень на Бали. Если да, то их могут посадить в тюрьму на срок до двух лет и восьми месяцев.

Скандальное видео уже заблокировали в Сети. Однако отдельные фрагменты продолжают тиражироваться в соцсетях. На них можно видеть, что у девушки на руке есть большая татуировка. Ее полиция также использует как характерную примету.

Ранее «Газета.ru» сообщала о громком скандале вокруг откровенной фотосессии в Дубае. В начале апреля местная полиция арестовала более десяти девушек, которые обнаженными танцевали и позировали на камеру на балконе гостиницы Dubai Marina. Россиянок среди них не было. Позже выяснилось, что это был номер основателя международной компании Involta Алекса Концова. За это он провел 19 дней в дубайской тюрьме.