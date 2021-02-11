Американцы показали новыйшие военные самолеты на Супербоуле. Видео

Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели над стадионом во время Супербоула — финального матча за звание чемпиона по американскому футболу. Самолеты встречали салютом.

Всего в небе появились три воздушных судна — стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Они прилетели с учений Red Flag, которые проходят на авиабазе Неллис в штате Невада.

В соцсетях появились фото и видео пролета. Судя по видеозаписям, зрители могли наблюдать флагманы ВВС в течение нескольких секунд.

На самом Супербоуле, который проходил в городе Тампа во Флориде, местная команда «Тампа-Бэй Бакканирс» обыграла чемпиона прошлого сезона «Канзас-Сити Чифс». Супербоул считается самым значимым спортивным событием в США.

Самым необычным по виду самолетом из тройки был B-2 Spirit, созданный по технологии летающего крыла. Журналист The Drive назвал его в Twitter «научной фантастикой». Один из пользователей подрисовал стрелку к бомбовому отсеку самолета, добавив надпись «конец света выходит здесь».

В этом отсеке может размещаться в том числе ядерное оружие.