Американцы показали новыйшие военные самолеты на Супербоуле. Видео
Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели над стадионом во время Супербоула — финального матча за звание чемпиона по американскому футболу. Самолеты встречали салютом.
Всего в небе появились три воздушных судна — стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Они прилетели с учений Red Flag, которые проходят на авиабазе Неллис в штате Невада.
В соцсетях появились фото и видео пролета. Судя по видеозаписям, зрители могли наблюдать флагманы ВВС в течение нескольких секунд.
На самом Супербоуле, который проходил в городе Тампа во Флориде, местная команда «Тампа-Бэй Бакканирс» обыграла чемпиона прошлого сезона «Канзас-Сити Чифс». Супербоул считается самым значимым спортивным событием в США.
Самым необычным по виду самолетом из тройки был B-2 Spirit, созданный по технологии летающего крыла. Журналист The Drive назвал его в Twitter «научной фантастикой». Один из пользователей подрисовал стрелку к бомбовому отсеку самолета, добавив надпись «конец света выходит здесь».
В этом отсеке может размещаться в том числе ядерное оружие.