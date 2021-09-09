Человеческие останки нашли на стройплощадке в Британии

В Бэкингеме (Великобритания) рабочие обнаружили человеческие скелеты, передает сайт kp.ru со ссылкой на британские СМИ.

Человеческие останки нашли на месте строительства дома престарелых. Оказалось, что у некоторых из них были связаны руки за спиной. По данным издания, скелеты пролежали там не одно столетие. Их обнаружили в начале прошлого года на ферме Вест-Энд. В предстоящий понедельник местные власти обсудят, что произошло на этом месте и когда.