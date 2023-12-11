Мир 11 декабря 2023, 15:13 На страже денег. Появился новый «приют» для миллиардеров мира Bloomberg: Абу-Даби стал новой гаванью богатства для миллиардеров Unsplash

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Новым «приютом» для миллиардеров стал Абу-Даби — столица Объединенных Арабских Эмиратов. С 2017 года число зарегистрированных там фирм выросло более чем в 100 раз, сообщило агентство Bloomberg.

«Новый центр благосостояния становится бешено популярным среди миллиардеров», — написали журналисты.

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Неизвестно, откуда некоторые миллиардеры вывезли свои активы, но их приток показывает глобальные изменения в том, как богатые люди мира защищают свои деньги. Все больше состоятельных людей переезжают в Абу-Даби с Британских Виргинских островов, Каймановых островов, Маврикия и Сингапура.

«Ближневосточный деловой центр привлекателен благодаря своим гарантиям защиты активов от иностранных юрисдикций и возможности извлечь выгоду из сети соглашений об избежании двойного налогообложения ОАЭ», — добавили в агентстве.

Ранее президент Владимир Путин с рабочим визитом посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Его поездка вызвала интерес во всем мире, в Запад увидел в ней пугающий сигнал. Эти два государства — очень важные партнеры РФ и играют важную роль в стабилизации международных рынков энергоносителей. Есть предположение, что сотрудничество России и Саудовской Аравии в вопросе добычи нефти приведет к сдвигу на рынке.