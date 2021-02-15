На Стамбул обрушился сильный снегопад — в некоторых районах сугробы достигли почти 20 сантиметров. В результате все учебные заведения закрыли до 17 февраля.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора Стамбула.

«Сильный снегопад и штормовой ветер продолжаются. Мы прерываем очное обучение во всех наших учебных заведениях до среды», — сказано в сообщении.

Из-за разбушевавшейся стихии прервалось паромное сообщение через Босфор. Аэропорты продолжили работать в штатном режиме, однако часть рейсов отправляется или прилетает с задержками. Снегопад осложнил и движение наземного транспорта, однако сильных пробок не было — в воскресенье в Стамбуле действует комендантский час из-за пандемии коронавируса. Из-за скользкой дороги автомобили, в том числе и спецтехника, двигаются очень медленно.

Синоптики прогнозируют, что снегопад продлится несколько дней. Жители и гости города начали публиковать фотографии снежной зимы в социальные сети. На кадрах видно, что набережная полностью покрылась снегом.

Снег запорошил и пришвартованные в каналах лодки.

Большое количество осадков скопилось и на крышах зданий.

Кроме того, снег засыпал деревья — фотографии похожи на новогоднюю открытку.