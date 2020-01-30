На США подали в суд из-за подводного «ДТП» с «Титаником»

RMS Titanic Inc. подала иск против NOAA — Национального управления океанических и атмосферных исследований. Эта организация является правительственным ведомством Соединенных Штатов и охраняет затонувшие суда.

СМИ сообщило, что в документах иска британская подводная лодка Triton погружалась в воды Атлантики в середине лета 2019 года. Когда субмарина приблизилась к остаткам «Титаника», сильное течение изменило ее курс. В результате она зацепила обломки лайнера. Юристы RMS Titanic Inc. заподозрили сокрытие информации из-за того, что сведения об инциденте были обнародованы только 7 января 2020 года.

Субмарина Triton является частной двухместной подводной лодкой прогулочного назначения. Она может опускаться на глубину до 11 километров. Пока нет данных, нанесла ли она какой-либо урон корпусу затонувшего лайнера. Адвокаты истца потребовали показать видеозапись инцидента, который произошел на глубине 3,7 километра.

RMS Titanic Inc. обладает правом поднимать обнаруженные вокруг обломков «Титаника» предметы. Представители этой компании намерены через суд добиться разрешения проникнуть в корпус суда и по возможности изъять то, что еще сохранилась после более чем векового пребывания под водой. Не исключено, что эти планы каким-то образом связаны с иском к властям Соединенных Штатов.

Остатки «Титаника» были обнаружены в 1985 году. Столкновение подлодки Triton с обломками судна первое известная миру подводная «авария» с лайнером.