На сотню бразильских пляжей выбросило сырую нефть

Последствия разлива нефти в Якутии сняли с воздуха Подробнее

По информации экологов, нефть, попадающая на пляжи, имеет одинаковый состав, но пока невозможно сказать, откуда она взялась. В бразильской нефтегазовой компании Petrobras заявили, что на территории страны такая нефть не добывается.

Как отметила менеджер национального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Анна Каролина Лобу, загрязнение продемонстрировало слабость системы экологического мониторинга в республике.

«Одним из последствий этого является появление неизвестно откуда взявшихся нефтяных пятен», — сказала она.

От нефти пострадали, по меньшей мере, девять черепах, семь из которых погибли. Жители выкладывают в соцсетях видео и снимки животных, покрытых нефтяной пленкой.

Экологи не рекомендуют ловить рыбу и купаться в загрязненном нефтью регионе.