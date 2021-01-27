Карантин на Украине проверят на соответствие Конституции

Законность реформы, стартовавшей весной 2018 года, оспаривает уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. 6 января она подала заявление в Конституционный суд.

Помимо возможности вводить карантин омбудсмен требует признать неконституционными нормы о праве органов местного самоуправления перепрофилировать или закрывать больницы.

Согласно новым правилам, финансирование больницам выделяется за вылеченных пациентов. Если больных недостаточно, медучреждения должны закрываться. В первую очередь это ударило по больницам в малонаселенной местности.

Карантин на Украине вводился несколько раз в 2020 году. Сейчас его продлили до 28 февраля.

Заболеваемость на Украине снижается с конца декабря, когда на пике фиксировалось по 16,5 тысячи заражений в сутки. В последние дни в стране ежедневно выявляют по три тысячи случаев COVID-19.