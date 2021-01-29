На Соломоновых островах начали расследование первого случая в стране передачи коронавируса

На Соломоновых Островах мог произойти первый случай передачи коронавируса в стране. Министерство здравоохранения ожидает результатов ПЦР-теста, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Носителем вируса может быть 29-летний житель островов, вернувшийся с Филиппин 29 сентября 2020 года. Об этом сообщило местное издание Solomon Times.

После возвращения в страну мужчина уходил на карантин, медики диагностировали у него COVID-19. Его изоляция закончилась 24 ноября после полного выздоровления. В конце января 2021 года он вновь почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Мужчине во второй раз диагностировали COVID-19.

После положительного результата ПЦР-исследования, мужчину посадили на карантин, а всех знакомых, с кем он контактировал, попросили сдать анализы. В настоящий момент Министерство здравоохранения Соломоновых Островов ожидает результатов исследования крови мужчины, чтобы окончательно подтвердить диагноз или опровергнуть его.

Соломоновы Острова даже спустя год с начала пандемии считаются государством, свободным от коронавируса. Все случаи инфицирования, выявленные на территории страны, являются ввозными и были зафиксированы в условиях карантина у вернувшихся из-за границы граждан.