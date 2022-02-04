Конспирологи нашли неизвестный «самолет» на снимках «Зоны 51»

Таинственный самолет с треугольным крылом обнаружили конспирологи на снимках «Зоны 51». Об этом сообщило издание Daily Express.

Изначально наблюдатели озадачились происхождением объекта, полагая, что это новая постройка.

Позднее появилась более четкая картинка. На ней видно, что объект на самом деле является «дельтовидным самолетом» под незамкнутой структурой, похожей на скелет.

Как сообщил The Drive, загадочный «самолет» не имеет различимой хвостовой поверхности.

«Зона 51» является строго засекреченным объектом ВВС США, он расположен на испытательном и учебном полигоне в Неваде.

В сентябре 2019 года группа молодых людей собралась около «Зоны 51» с целью выяснить, проводят ли там испытания над инопланетянами. Полиция задержала несколько участников акции.