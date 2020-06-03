На снимках с протестов в США нашли «русского агента»

В Сети появилось фото с протестов в Хьюстоне, штат Техас. На нем у одного из полицейских можно увидеть на руке татуировку со словом «Россия».

Снимок опубликовал в Twitter местный журналист Стив Кемпион.

«Мощное фото! Мужчина, участвующий в демонстрации в память о Джордже Флойде, приветствует „кулак о кулак“ офицера полиции Хьюстона, направляясь в мэрию», — подписал он снимок.

Однако пользователи обратили внимание на сотрудника полиции. На плече у него отчетливо читается тату на русском языке «Россия». Чуть выше видны буквы «-овск».

В США уже больше недели бушуют протесты и беспорядки. Жители выходят бастовать из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции. Журналисты насчитали как минимум 11 погибших от этих демонстраций.

Ранее жена погибшего Флойда впервые эмоционально обратилась к жителям США. Она поведала всему миру о своем горе и потребовала объективного расследования.