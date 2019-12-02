На шаг ближе: США одобрили вступление Северной Македонии в НАТО

Северная Македония присоединилась к НАТО. Протокол о вступлении страны в Североатлантический альянс к договору от 1949 года ратифицировали США.

Об одобрении документа сообщил в Twitter госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Рад сообщить о ратифицировании США протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Еще один шаг, чтобы принять Северную Македонию как 30-го члена альянса», — написал Помпео.

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Во время голосования в американском Сенате, которое состоялось в октябре, за принятие протокола выступил 91 сенатор, против оказались всего двое.

Лидер Северной Македонии Стево Пендаровски в мае заявил, что вступление в НАТО и ЕС являются приоритетными задачами страны.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО. Москва, по его словам, отличается все большей напористостью и непрестанно совершенствует имеющееся у нее ядерное оружие. Кроме того, в РФ якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действие которого прекратилось в августе 2019 года.