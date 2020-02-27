Кубрика вновь обвинили в издевательствах над актрисой на съемках «Сияния»

Методы работы режиссера Стэнли Кубрика, снявшего культовый фильм «Сияние», привели в ужас пользователей соцсетей. Он максимально усложнил работу актрисы Шелли Дюваль, сыгравшей в триллере на износ.

Британка Джульетт Вард опубликовала в Twitter несколько постов, посвященных издевательствам над Шелли Дюваль. В них сообщалось, что Кубрик заставил ее 127 раз сыграть одну из сцен в фильме, чтобы добиться идеальных кадров. Женщина должна была отбиваться битой от персонажа актера Джека Николсона.

Рекорд попал в Книгу рекордов Гинесса. Дюваль из-за тяжелой работы плакала по 12 часов в день и страдала от обезвоживания.

В постах также сообщалось, что в знаменитой сцене «а вот и Джонни!» актриса не знала, что Николсон будет взламывать дверь топором. Это якобы было сделано ради максимально правдоподобной реакции.

Но, как выяснил Medialeaks, эта сцена переснималась 60 раз и актриса не могла не знать о ее содержании.

Пользователи пришли в ужас от этой, далеко не новой, информации. Они решили, что издевательства Кубрика стали причиной психического заболевания Дюваль.

Режиссер Стивен Спилберг сообщил, что не будет снимать пятую часть фильма об Индиане Джонсе. Его заменит режиссер Джеймс Мэнголд, известный по трилогии о Росомахе.