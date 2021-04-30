На Samsung подали в суд из-за трескающегося стекла Galaxy S20

Американская юридическая фирма Hagens Berman подала в суд на компанию Samsung. Причиной стал дефект стекла на камерном блоке смартфона.

Многие владельцы Samsung Galaxy S20 столкнулись с тем, что стекло начинало самопроизвольно трескаться, сообщило РИА «Новости».

В Samsung клиентам отказали в гарантийном ремонте. Вместо него пострадавшим предложили за свой счет заменить крохотную стеклянную панель. Ее стоимость составляет 400 долларов (30 000 рублей). Такую высокую стоимость объяснили необходимостью отправки телефона для ремонта в Южную Корею.

Недовольные владельцы обратились за помощью к юристам. В судебном иске Samsung обвинили в несоблюдении прав покупателей и вынуждении их самостоятельно исправлять дефект.

Hagens Berman предложила присоединиться к коллективному иску всех пострадавших пользователей США. В случае выигранного дела им обещают выплату компенсации.