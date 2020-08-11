Трамп выразил желание видеть Путина на саммите G7 в США

Я бы непременно пригласил его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо. Дональд Трамп президент США

Саммит должен пройти в США. Изначально он был запланирован на июнь, затем Трамп говорил о переносе на сентябрь. По его словам, обсуждалось проведение саммита в формате видеоконференции или личной встречи.

Теперь же политик предложил «сделать это когда-нибудь после выборов, когда будет немного побольше времени».

«Мы проведем саммит после выборов», — подчеркнул хозяин Белого дома, предположив, что в этом случае на саммите будет «более хорошая, спокойная атмосфера».

С датой Вашингтон пока не определился и официальных приглашений лидерам других государств не отсылал.

Ранее Трамп говорил о желании пригласить на встречу лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

На пресс-конференции он подтвердил это намерение, заявив, что США пригласят «некоторых людей, которые не входят в G7», и что «некоторые уже приняли приглашение».