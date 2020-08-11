Трамп выразил желание видеть Путина на саммите G7 в США
Я бы непременно пригласил его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо.Дональд Трамппрезидент США
Саммит должен пройти в США. Изначально он был запланирован на июнь, затем Трамп говорил о переносе на сентябрь. По его словам, обсуждалось проведение саммита в формате видеоконференции или личной встречи.
Теперь же политик предложил «сделать это когда-нибудь после выборов, когда будет немного побольше времени».
«Мы проведем саммит после выборов», — подчеркнул хозяин Белого дома, предположив, что в этом случае на саммите будет «более хорошая, спокойная атмосфера».
С датой Вашингтон пока не определился и официальных приглашений лидерам других государств не отсылал.
Ранее Трамп говорил о желании пригласить на встречу лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
На пресс-конференции он подтвердил это намерение, заявив, что США пригласят «некоторых людей, которые не входят в G7», и что «некоторые уже приняли приглашение».