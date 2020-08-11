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    11 августа 2020, 02:55

    Трамп выразил желание видеть Путина на саммите G7 в США

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп «непременно пригласил бы» Владимира Путина на встречу лидеров «большой семерки» (G7). Сам саммит Трамп хочет провести после ноябрьских президентских выборов.
    Трамп выразил желание видеть Путина на саммите G7 в США

    Я бы непременно пригласил его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо.

    Дональд Трамппрезидент США

    Саммит должен пройти в США. Изначально он был запланирован на июнь, затем Трамп говорил о переносе на сентябрь. По его словам, обсуждалось проведение саммита в формате видеоконференции или личной встречи.

    Теперь же политик предложил «сделать это когда-нибудь после выборов, когда будет немного побольше времени».

    «Мы проведем саммит после выборов», — подчеркнул хозяин Белого дома, предположив, что в этом случае на саммите будет «более хорошая, спокойная атмосфера».

    С датой Вашингтон пока не определился и официальных приглашений лидерам других государств не отсылал.

    Ранее Трамп говорил о желании пригласить на встречу лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

    На пресс-конференции он подтвердил это намерение, заявив, что США пригласят «некоторых людей, которые не входят в G7», и что «некоторые уже приняли приглашение».

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