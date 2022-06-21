Зюганов напомнил немецкому генералу, что стало с напавшими на Россию солдатами

Противники России в прошлом погибали. О судьбе нацистских преступников напомнил немецкому генералу Инго Герхартцу лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его заявление опубликовало Ura.ru.

«Инго, твои предки уже пытались [напасть], и не раз. Некоторые из них покоятся на дне Чудского озера, а некоторые были повешены в Нюрнберге», — сказал политик.

Инго Герхартц на международном симпозиуме Seapowers в Киле призвал НАТО быть готовым к ядерному удару по России.

Ранее экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк предупредил, что поставками вооружения Украине американские власти втягивают весь мир в ядерную войну с Россией. В интервью немецким журналистам он заявил, что США напрасно недооценивают возможности ВС РФ, сообщили «Известия».