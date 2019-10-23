На российском ледоколе «Тор» у берегов Норвегии пострадала женщина

Российский ледокол «Тор», попавший в шторм у берегов Норвегии и подавший сигнал бедствия из-за потери управления, своим ходом зашел в территориальные воды Норвегии, где укрылся от непогоды. С борта судна госпитализирована женщина — член экипажа.

Утром 22 октября в условиях шторма у российского дизель-электрического ледокола «Тор» в международных водах у берегов Западной Норвегии отказали двигатели. Экипаж подал сигнал бедствия. Норвежские спасательные службы выслали поисково-спасательный вертолет и буксиры. Через время неполадки с двигателями устранили и судно своим ходом вошло в норвежские территориальные воды, чтобы укрыться от непогоды.

«Один член команды, женщина, с травмами эвакуирована в больницу города Олесунд. В настоящее время ситуация находится под контролем экипажа, который намерен продолжить движение по изначальному маршруту», — сообщило посольство России в Норвегии.

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Дипломаты заверили, что поддерживают постоянный контакт с экипажем российского ледокола. Кроме того, сотрудники дипломатической миссии держатся на связи с Объединенным центром координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии, а также судовладельцем, ФГУП «Росморпорт». Состояние здоровья россиянки, помещенной в больницу Олесунда, также под контролем российских дипломатов.