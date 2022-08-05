США собрались передать Украине новый пакет военной помощи на рекордную сумму
Reuters: США отправят Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд долларов
США передадут Украине пакет вооружений на один миллиард долларов. Поставка станет самой крупной на сегодняшний день, сообщило агентство Reuters.
В пакет, по данным источников, включат боеприпасы для дальнобойного вооружения и бронированные медицинские транспортные средства.
Президент США Джо Байден еще не одобрил поставку. Не исключено, что Белый дом заявит о ней 8 августа. Состав и объем пакета помощи до итогового утверждения главой государства еще может поменяться, как и его стоимость.
Если же Байден подпишет документ в существующем виде, то Украина получит боеприпасы для HIMARS, ЗРК NASAMS и до 50 бронированных M113. Пакет оценили в один миллиард долларов.
В Белом доме отказались комментировать информацию о новых поставках вооружения украинской стороне.
В отличие от США, Европа старается затянуть обещанные Украине поставки военной помощи и под любым предлогом минимизирует подобные траты: вероятность возврата потраченных на нее средств падает с каждым днем.