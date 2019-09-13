На Reddit перечислили самые жуткие страхи

Школьники, студенты и начинающие актеры частенько подрабатывают в комнатах страха или во время Хэллоуина. Пользователи Reddit вспомнили самые запоминающиеся случаи, и в треде набралось более 1,9 тысяч историй.

Пользователь ico0195 рассказал, что пять-шесть лет назад работал в парке развлечений, где было несколько «Домов с привидениями». Он трудился в мясной лавке и изображал призрака, который там якобы был убит. На стене и на его костюме были обильные «кровавые» пятна. В темноте он был практически невидим.

«Одна девушка разговаривала по телефону и совершенно не обращала внимания на окружающую обстановку. Но ее друзья меня увидели и жестами предложили подобраться к ней поближе. Я так и сделал. Когда девица, наконец, оторвалась от телефона, и повернулась к подруге, за ее спиной стоял я. Мне было хорошо видно, как расширяются ее зрачки. Она подпрыгнула, перебирая ногами в воздухе, и задала стрекача. Ее друзья смеялись до самого выхода», — рассказал он.

Некто Hobblit поделился, что тоже работал в «доме с привидениями», расположенном на месте бойни, которые у местных жителей считалась нехорошим местом. Мужчина работал в черной комнате с множеством дверей. Пол в ней был устроен таким образом, что шаги звучали очень громко, а плиты немного двигались.

«Я обожал сидеть в конце коридора и ждать, когда посетители ступят на этот участок аттракциона. Как только раздавались шаги, я включал фонарик и направлял его на свою маску, изображающую трехголового клоуна. Вообразите, жуткий клоун, громкий пол и некуда бежать. А я в это время подхожу как можно ближе, затем выключаю свет и прячусь за дверью», — рассказал пользователь. Он утверждает, что количество запаниковавших посетителей было огромным.

«Я заставил обмочиться как минимум двоих», — похвастался он.

Но иногда у страшных историй бывает хороший и даже романтический конец. Пользователь Luguaedos поделился, что его семья на Хэллоуин часто выезжала в кемпинг. К празднику развешивались украшения, а дети приходили за сладостями. Однажды он надел тыкву себе на голову, набил листьями одежду на несколько размеров больше, и завершил костюм красными перчатками с наклеенными когтями. Он выглядел как классическое чучело с тупым мечом.

«Я встал на поле вместе с другими выставленными к празднику фигурами. Мимо прошла семья с двумя детьми. Дети испуганно сказали, что я выгляжу как настоящий. Мать заявила, что чучело не настоящее и оглянулась на детей. В этот момент я поднял над ее головой меч и гнусно захохотал. Женщина с криком села на задницу, дети бросились в рассыпную, а их отец загнулся от смеха. Мне было 14 лет, напуганная мною 11-летняя девочка через 15 лет стала моей женой», — сообщил пользователь.