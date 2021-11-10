Чилийскому депутату пришлось выступать на протяжении 15 часов

Чилийский депутат оппозиционной Социалистической партии Хаиме Наранхо выступал на протяжении 15 часов. Его речь была посвящена импичменту президента страны Себастьяна Пиньеры. Причиной столь долгой дискуссии послужило опоздание коллеги депутата Джорджо Джексона. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на BioBio Chile.

Джексон не мог приехать не мероприятие вовремя, потому что дожидался окончания карантина. За время выступления его коллега озвучил 1300-страничный доклад. За все время он сделал лишь два перерыва. Его речь началась в 16:24 по московскому времени. Закончил же политик на следующий день в 07:24 по московскому времени.