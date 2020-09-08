Глава минюста Украины пожаловался на прослушивание кабинета

В кабинете министра юстиции Украины Дениса Малюськи работают не менее пяти прослушивающих устройств. По его словам, камеры лучше него самого фиксировали, «кто пришел, а кто ушел».

Об этом он рассказал в интервью изданию Strana.Ua.

«Но не было такого, чтобы можно было взять меня за одно место и отправить в тюрьму», — подчеркнул министр. Он заявил, что к нему в кабинет приходили «знающие люди».

Малюська утверждает, что его кабинет прослушивает, в том числе, Служба Безопасности Украины (СБУ). Он рассказал, как глава службы Иван Баканов пожелал ему приятного аппетита, позвонив в тот момент, когда передним стоял обед.

Глава Минюста посетовал на партии, которые жалуются на коррупцию, подавая документы с ошибками и опечатками. По его словам, ведомство никогда не организовывало коррупционные схемы в области регистрации партий.

«Если им откажут в регистрации, они тут же заявят, что это политическое давление. Им легче провести пять демонстраций, чем сверить документы. Поэтому так много шума», — подчеркнул министр.

Он признался, что знает о компаниях, которые готовят документы к регистрации, но их услуги стоят очень дорого. Сотрудники Минюста не раз замечали, что правильно оформленные документы на регистрацию партий сделаны как «под копирку».

В прошлом году СБУ обвинило МВД в срыве спецоперации после того, как ведомство обвинило службу в прослушивании кандидат в президенты Владимира Зеленского.